F1 | Mercedes, Hamilton: “Fatichiamo sul giro singolo ma credo nel passo gara”

Nonostante la settima posizione di partenza nella gara di domani, Lewis Hamilton non si perde d’animo e punta forte sul passo della sua Mercedes con il pieno di carburante. Il sette volte campione del mondo, autore anche di un testacoda in Q1 sembra essere particolarmente ottimista, anche considerando quanto accaduto nelle libere di ieri, quando lamentava i soliti problemi degli ultimi due anni. Avere le Ferrari e le McLaren davanti all’inizio non è l’ideale, ma il britannico promette spettacolo e lotte con i rivali diretti.

“Purtroppo oggi non siamo stati abbastanza veloci – ha ammesso Hamilton. Le condizioni erano difficili là fuori, ma ci siamo divertiti migliorando giro dopo giro e sfruttando bene le gomme. Ci sono stati alcuni momenti in cui sembrava che avessimo il potenziale per poter conquistare posizioni importanti, poi però siamo stati più lenti di altri. Fatichiamo più sul giro singolo che sul passo gara, quindi vedremo cosa saremo in grado di fare domani. Sarebbe fantastico poter guadagnare subito delle posizioni, speriamo di poter fare un po’ di pressione alle vetture davanti e di entrare il più presto possibile in battaglia con loro”.