Formula 1 | Ferrari, Sainz deluso: “Meritavo più del quarto posto”

E’ molto deluso Carlos Sainz per il quarto posto di Zeltweg. Il pilota della Ferrari ha dimostrato di avere un gran ritmo per tutta la durata del weekend, ma non gli va giù l’ordine di scuderia nel primo stint, quando non gli è stato concesso di passare Leclerc e provare a fare ritmo alle spalle dell’imprendibile Verstappen. Dopodiché, la prima sosta gli ha di fatto rovinato ancor di più i piani, e non ha potuto fare meglio della quarta posizione, riconquistata con tenacia e ottenuta solo per via della superiorità della Red Bull di Perez, pilota dal quale lo spagnolo si è difeso molto bene nella parte finale della corsa.

“Sono abbastanza frustrato, devo essere sincero – ha detto Sainz a Sky nel post gara. Per il passo dimostrato e le battaglie che ho avuto, penso che che meritassi più di un quarto posto. Non ho molto da dire, perché dopo la prima sosta la gara mi è scivolata pian piano dalle mani. Il passo era molto buono, ho fatto dei bei sorpassi e mi sono difeso bene, ma non è il risultato che volevo. Ringrazio i tifosi italiani per aver valutato la mia gara, posso dire che in questo weekend la macchina ha fatto un passo avanti rispetto agli ultimi weekend, la squadra ha fatto un lavoro incredibile portando gli sviluppi”.

“Io mi sento bene quest’anno, sto guidando bene penso, ed è un peccato non poter trovare un risultato migliore, ma ho fatto di tutto. Non sapremo mai se avessi il passo di Verstappen nel primo stint, ma dietro Charles mi sentivo bene e stavo salvando la gomma, quindi volevo capire cosa potessi fare in aria pulita, ma ho fatto il lavoro di squadra, come mi è stato chiesto prima della gara. Però sai è frustrante mettersi a disposizione del team e poi quando arriva la prima sosta, perdi sette secondi e tre posizioni, ti lascia l’amaro in bocca”.