Formula 1 | Reclamo Aston Martin contro il risultato del Gran Premio d’Austria

Il risultato del Gran Premio d’Austria è al momento sub judice. L’Aston Martin infatti ha presentato un reclamo contro la classifica provvisoria, sostenendo che alcune vetture non sono state penalizzate per violazione dell’articolo 33.3 del regolamento sportivo. L’udienza è al momento in corso, e i commissari sportivi, venuti a conoscenza dell’esistenza di alcuni giri cancellati per superamento dei track limits, portati all’attenzione della FIA dopo la ricezione del reclamo, hanno chiesto alla direzione gara di effettuare un ricalcolo di tutti i giri cancellati con penalità applicate. Si tenga conto del fatto che la Race Controll ha gestito oltre 100 giri cancellati durante la gara.



