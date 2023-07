F1 | Torna il sorriso in casa Ferrari, Vasseur: “Lavoro enorme da parte di tutta la squadra”

Si rivedono sorrisi in casa Ferrari dopo il bel weekend di Zeltweg. In Austria, la Scuderia di Maranello è stata nettamente la seconda squadra più forte, chiaramente dopo l’imprendibile Red Bull, confermando le buone sensazioni avute a Montreal. La SF-23 ha portato aggiornamenti anche in Stiria, e adesso l’approccio sembra anche essere cambiato. Leclerc ha conquistato un podio obiettivamente mai in discussione, e anche Sainz è stato autore di una grande prestazione, forse la migliore tra tutti i piloti in pista, e il quarto posto lascia un po’ di rammarico. Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ringrazia la squadra per il duro lavoro svolto nelle scorse settimane per preparare al meglio questo weekend.

“Sono certamente soddisfatto – ha ammesso il manager francese a Sky. Chiaramente vuoi sempre qualcosa in più, ci aspettiamo di fare meglio nel prossimo weekend, ma in qualifica siamo andati bene e anche oggi in gara. C’è tanta strada da fare per competere con Max, ma ci sono dei passi positivi dopo l’inizio della stagione, e dopo Montreal c’è la conferma sul fatto che siamo nella giusta direzione. Carlos ha fatto un gran lavoro con Perez, e avendo lui gomme nuove era difficile tenerlo dietro, è stato molto bravo. Max oggi volava, ma c’erano dieci macchine che potevano andare in seconda posizione, compresa la McLaren, ma anche Aston e Mercedes, e talvolta le Alpine sono presenti, quindi ogni volta che si porta una piccola miglioria ci sono dei risultati”.

“Per noi Barcellona è stata difficile, perché era la prima gara con quella configurazione e forse non l’abbiamo utilizzata al meglio, ma passo dopo passo capiamo cosa possiamo dare. Questo weekend non è stato facile visto il format, ma il lavoro fatto è buono, quindi ringrazio i ragazzi in fabbrica perché hanno agito sotto pressione per riuscire a portare questo aggiornamento in tempo per questo weekend. Hanno lavorato 24 ore al giorno, quindi un grazie immenso. Il passo avanti c’è, così come a Montreal, ma lì abbiamo fatto male in qualifica. Settimana prossima ci sarà un tracciato diverso e con mescole diverse, ma sarà una bella sfida anche lì. Ferrari anima di Vasseur? No, non dipende dal lavoro di una persona ma di quello di 1.000. Rispetto alle prime gare, quando eravamo quasi un giro indietro, adesso prendiamo venti secondi: Max è ancora lontano ma la strada è quella giusta”.