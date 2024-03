Formula 1 | Ferrari, libere fisicamente difficili per Sainz

Giovedì molto complicato per Carlos Sainz, settimo al termine delle prove libere di Jeddah, ma ha seriamente rischiato di non prendere parte alle due sessioni per via di un’indisposizione e che lo ha costretto al letto per tutta la giornata di ieri, tant’è che non ha potuto partecipare al classico incontro coi media. La Ferrari aveva allertato anche Oliver Bearman, impegnato con la Formula 2 in Arabia Saudita, ma lo spagnolo ha stretto i denti, pur essendo ancora molto provato fisicamente.

Leggi anche: Analisi prove libere GP Arabia Saudita

“È stata una giornata davvero difficile – ha detto Sainz. Non ho ancora del tutto recuperato da un’indisposizione che mi ha costretto a letto per 24 ore e mi sento ancora piuttosto debole. Sono comunque riuscito a guidare e a sfruttare fino in fondo il tempo pista. Questo circuito ha tanto grip e le curve molto veloci sono un test davvero esigente per macchine e piloti. Non sono riuscito a spingere al massimo oggi, ma abbiamo completato positivamente il programma e spero di stare meglio domani, così da potermi concentrare al massimo su qualifiche e gara”.