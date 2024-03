Formula 1 | Ferrari, 51 giri per Sainz e Leclerc nelle libere 2 a Jeddah

Formula 1 GP Arabia Saudita Ferrari – Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il quarto e il settimo posto nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Il turno è iniziato con dieci minuti di ritardo a causa di un tombino da sistemare in pitlane. Carlos e Charles sono scesi in pista con gomma Medium con la quale hanno ottenuto rispettivamente 1’29”665 e 1’30”035.

Leclerc e Sainz sono quindi passati a pneumatici Soft coi i quali il monegasco ha ottenuto il proprio miglior tempo in 1’29”180, mentre Carlos ha fatto segnare 1’29”455. L’ultimo terzo della sessione è stato dedicato al lavoro in configurazione gara caricando carburante e girando con due differenti mescole: Charles mantenendo le Soft e Carlos con le Medium usate a inizio turno. Leclerc ha poi montato la Medium usata negli ultimi due minuti a disposizione percorrendo in totale 25 giri, uno in meno del compagno di squadra.