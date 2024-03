Ferrari | Ultim’ora: Sainz deve operarsi e salta il Gran Premio dell’Arabia Saudita

Arriva un’ultim’ora clamorosa. Carlos Sainz non parteciperà al Gran Premio dell’Arabia Saudita. Lo spagnolo dovrà operarsi di appendicite, a seguito dei dolori avvertiti negli ultimi due giorni. Nonostante questo, il #55 ha comunque corso nelle prove libere di ieri, pur avvertendo una debolezza fisica non indifferente. Per questo motivo quindi, la Ferrari è stata costretta alla sostituzione, e sarà Oliver Bearman a correre oggi e domani, a comunicarlo è stata la Scuderia stessa tramite i suoi canali social. Il britannico, in pole position nella gara di Formula 2, non prenderà parte ovviamente alla categoria “cadetta” per concentrarsi appieno nel lavoro con la SF-24. A Carlos Sainz auguriamo una prontissima guarigione.

Oliver Bearman prenderà il posto di Carlos Sainz a Jeddah

Carlos Sainz has been diagnosed with appendicitis and will require surgery.

As from FP3 and for the rest of this weekend, he will be replaced by reserve driver Oliver Bearman. Oliver will therefore take no further part in this round of the F2 Championship.

