Formula 1 | Ferrari, l’analisi di Sainz: McLaren e Red Bull più competitive in Giappone

Dopo due pole position consecutive, Carlos Sainz si è dovuto accontentare della sesta posizione nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone a Suzuka. La Ferrari fatica tremendamente nel primo settore, quello dello Snake, laddove perde tantissimo non solo nei confronti della Red Bull di Verstappen, ma anche con le McLaren il divario è importante. Lo spagnolo avrebbe forse potuto fare qualcosina in più per mettersi davanti a Perez, non proprio in forma oggi, e avvicinarsi più alle prestazioni di Leclerc, ma la strategia scelta per queste prime due giornate di prove lo ha portato a fare delle scelte diverse.

“L’approccio scelto per questo circuito è voluto per trovare qualcosa di diverso in queste curve particolari – ha detto Sainz. Il nostro punto debole è in quel primo settore, lo sapevamo, ma non è stata la cosa migliore per il mio weekend e la preparazione alla qualifica, ma sappiamo anche che un giro molto più pulito mi avrebbe dato una posizione di partenza più serena. McLaren è più avanti, la Red Bull pure, sarà difficile batterli. La differenza con McLaren? Un po’ dappertutto, specialmente nel primo settore con le curve veloci, sono quasi come la Red Bull là, mentre noi siamo più veloci nei rettilinei e curve lente”.