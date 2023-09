Ferrari | Vasseur si tiene stretto la seconda fila di Leclerc a Suzuka

Ha ottenuto probabilmente il massimo la Ferrari nelle qualifiche di Suzuka. Il quarto posto di Leclerc e il sesto di Sainz danno l’idea sulle forze in pista in questo weekend giapponese, anche se probabilmente stona un po’ la prestazione dello spagnolo, il quale avrebbe potuto concludere quantomeno davanti a Perez, quinto e mai a suo agio in questo weekend, non approfittando dei problemi di una delle due Red Bull. Cambia veramente poco tra una quinta e una sesta posizione, l’unica certezza è che nella lotta per il podio domani ci sarà una gran bagarre tra McLaren, Ferrari e Perez, considerando Verstappen ormai avviato verso la vittoria, e la grande assente potrebbe essere la Mercedes, in grossa difficoltà a Suzuka.

“Il risultato di oggi non è malvagio anche se la nostra qualifica è iniziata in salita poiché in Q1 abbiamo sprecato un set di gomme soft a causa della bandiera rossa innescata da Sargeant – ha dichiarato Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Per questa ragione siamo arrivati in Q3 con solamente un treno di pneumatici nuovi per ciascun pilota e così Charles e Carlos hanno dovuto dare il massimo in quell’unico tentativo con Leclerc che è riuscito ad arrivare ad appena otto centesimi dalla prima fila. È stato chiaro fin da inizio weekend che oltre alla Red Bull anche la McLaren ha un ottimo passo, ma pure noi venerdì non andavamo male e oggi pomeriggio, con temperature più basse rispetto alle libere di stamattina, siamo stati più a nostro agio nonostante quest’anno a Suzuka ci siano condizioni ambientali al limite, con temperature molto più alte del solito. Partiamo davanti ai nostri rivali per il secondo posto nel mondiale costruttori e dobbiamo massimizzare le posizioni sulla griglia. Per questo occorrerà un via pulito e quindi una strategia che ci consenta di prenderci cura delle gomme al meglio. Stiamo continuando a portare aggiornamenti sulla nostra vettura e vogliamo lottare fino alla fine”.