Ferrari | Leclerc guarda il lato positivo: lotta apertissima con la McLaren per il podio a Suzuka

Ha dato il massimo Charles Leclerc nelle qualifiche di Suzuka. Il pilota monegasco ha portato la Ferrari in seconda fila, a meno di un decimo da Piastri, secondo. Per un pelo dunque la Rossa non scatterà al fianco di Max Verstappen, a quanto pare nuovamente inarrestabile come è accaduto per tutta la stagione, eccezion fatta per Singapore. La SF-23 soffre e non poco nel tratto dello Snake, ossia il primo settore, e rispetto a Red Bull (quantomeno quella dell’olandese, ndr) e McLaren è un passo indietro. Poi però, nel resto del tracciato, i distacchi sono contenuti con le due MCL60. Il passo gara e sopratutto la strategia potrebbero consegnarci una gara avvincente per la zona podio alle spalle di Max. Ci si chiede se con un treno di pneumatici soft in più a disposizione (le Ferrari ne hanno “sprecato” uno in Q1 per via dell’incidente di Sargeant e conseguente bandiera rossa, ndr) le cose sarebbero potute cambiare leggermente, ma il monegasco non ha dubbi al riguardo.

“Non credo che la qualifica sarebbe stata diversa con un set di gomme nuove in più – ha ammesso Leclerc a Sky. Il giro della Q3 è stato davvero buono, ho messo tutto me stesso, non c’era una curva che avrei potuto fare in modo migliore. Non avevo scia, questo mi è costato sul dritto, ma credo che sia stato così per tutti. Ci mancava performance rispetto a Max e alla McLaren soprattutto nello Snake, nel primo settore, facevamo tantissima fatica e non so perché, perdiamo tre/quattro decimi, mentre nelle altre parti della pista dovevamo recuperare. Max farà la sua gara, ce lo aspettavamo il suo ritorno là davanti, ma la McLaren non è così lontana anzi, siamo molto vicini sul passo gara, quindi sì, sarà difficile passare in pista ma con la strategia tutto è possibile. Degrado? Non è stato un punto debole fino a questo momento”.