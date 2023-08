Formula 1 | Ferrari, accordo trovato con Leclerc: pronto un biennale con opzione

Nel corso della pausa estiva è solito iniziare a parlare di futuro. Tra indiscrezioni più o meno confermate e voci da “Radio Paddock”, la Formula 1, di fatto, corre anche a motori spenti. Uno dei nomi più caldi dell’estate è certamente quello di Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari, al suo quinto anno con la Scuderia di Maranello è certamente rimasto deluso dalle prestazioni più che negative della SF-23, l’ultimo ricordo della nefasta gestione Binotto, il quale dovrebbe accasarsi in Alpine per cercare di rimediare ai disastri fatti da altri, insomma una sorta di circolo vizioso.

Torniamo però all’argomento che certamente più interessa ai tifosi della Rossa. Ne abbiamo già parlato qualche giorno fa in una sorta di riassunto, ma le conferme sembrano arrivare da più direzioni. Charles Leclerc e la Ferrari proseguiranno il loro rapporto anche oltre il 2023. Il pilota monegasco infatti, in attesa di comunicazioni ufficiali dovrebbe aver firmato un contratto biennale con opzione per le tre stagioni successive, e l’indiscrezione, forte, è stata lanciata da FUnoAnalisiTecnica la scorsa settimana e ripresa da più parti, anche all’estero, negli ultimi giorni.

Le tre stagioni successive al biennale ovviamente potranno essere esercitate soltanto se la Ferrari darà al pilota una macchina vincente e in grado di lottare costantemente per il campionato del mondo. Una sorta di ultimatum, nemmeno troppo velato, affinché questo matrimonio possa durare fino alla fine della carriera di Charles, legato a questo marchio sin da quando era un ragazzino. Il sogno di vincere il mondiale con la Ferrari resta vivo ancora più che mai, ma soltanto nella prossima stagione inizieremo a vedere gli effetti della gestione Vasseur, il quale sta cercando di mettere il suo pupillo nelle migliori condizioni possibili per regalare e regalarsi questa gioia attesa da troppo, troppo tempo.