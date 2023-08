F1 | Da Leclerc a Sainz, passando per Binotto: si scalda il mercato della Formula 1

Se la Formula 1 è al momento ferma ai box, in attesa che le monoposto tornino a rombare in pista a fine agosto per l’appuntamento di Zandvoort, il chiacchiericcio legato al mercato non intende minimamente placarsi. Anzi queste settimane di pausa estiva stanno alimentando importanti indiscrezioni. A finire nel mirino sono presente (Charles Leclerc e Carlos Sainz) e passato (Mattia Binotto) della Ferrari.

Per quel che riguarda il monegasco pare esserci la fumata bianca sul contratto in attesa dell’ufficialità. Secondo quanto riportato dalla testata francese sportune.20minutes.fr l’alfiere del Cavallino, in scadenza a fine 2024, avrebbe rinnovato con la squadra di Maranello: l’accordo sarebbe di un biennale (2025-2026) più opzione per un ulteriore triennale (2027-2028-2029), una sorta di 2+3. Un accordo che vedrebbe Leclerc guadagnare oltre 185 milioni di euro, con lo stipendio che potrebbe raggiungere i 50 milioni di euro nell’ultimo anno. A partire dal terzo anno di rinnovo (2027) il monegasco potrebbe liberarsi dal contratto, qualora la monoposto non risultasse competitiva, sfruttando delle clausole in proprio favore.

Da Leclerc al compagno di squadra Sainz. Si fanno sempre più insistente le voci che vorrebbero lo spagnolo, arrivato a Maranello nel 2021 al posto di Sebastian Vettel, in orbita Audi. Nelle scorse ore la testata australiana Auto Action ha parlato di un pre-contratto firmato da Sainz con la casa tedesca che dal 2026 fornirà i motori alla Sauber. Una situazione sulla quale però ha voluto fare chiarezza l’entourage dello stesso Sainz che, come riferisce la versione italiana di Motorsport, ha sottolineato come l’opzione principale dello spagnolo resti il rinnovo con la Ferrari.

Da Sainz a Binotto. L’ex team principal della Ferrari, che scelse proprio lo spagnolo come compagno di squadra di Charles Leclerc, pare sempre più vicino al ritorno in Formula 1. Per f1i.autojournal.fr l’ingegnere italo svizzero, che lo scorso dicembre ha concluso definitivamente la sua esperienza professionale a Maranello durata quasi un trentennio, sarebbe pronto a ricominciare dall’Alpine alle prese con processo di riorganizzazione dopo gli addii di Otmar Szafnauer e Alan Permane. Binotto potrebbe essere annunciato in Alpine nel mese di settembre.