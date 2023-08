Formula 1 | Dalla Francia sicuri: è fatta tra Mattia Binotto e l’Alpine

Quella che è sembrata un’apparizione senza capo né coda a Silverstone nel corso del Gran Premio di Gran Bretagna di quest’anno potrebbe invece aver dato una svolta nella carriera di Mattia Binotto. L’ex team principal della Ferrari infatti, assente dai paddock di Formula 1 dall’ultima tappa di Abu Dhabi dello scorso anno ha concluso dopo oltre 20 anni la sua avventura in Rosso, e sembra essere sempre più vicino all’Alpine. La squadra francese ha scaricato senza pietà Otmar Szafnauer, il quale nell’ultimo anno ha combinato parecchi disastri tra la scellerata gestione di Alonso e Piastri e i risultati che faticano ad arrivare in pista con la A523, di fatto sesta forza in pista.

Mattia Binotto (53) “paparazzato” durante il GP a Silverstone di inizio luglio

L’inglese è stato silurato senza colpo ferire nel corso del weekend di Spa, l’ultimo prima della sosta estiva, insieme ad altre figure chiave anche della storia della Renault come Alan Permane. Dalla Francia sono piuttosto sicuri, e il suo posto sarà preso proprio da Mattia Binotto, il quale potrebbe debuttare già a Monza dopo aver scontato otto mesi di gardering successivi al divorzio con la Ferrari. Un colpo di scena forse nemmeno troppo pronosticato, dato che l’ingegnere riccioluto è sembrato anche vicino al futuro corso Audi a partire dal 2026, ma evidentemente non sarà così.