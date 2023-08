F1 | Hamilton non esclude una vittoria Mercedes nel 2023

Il dominio mostrato dalla Red Bull e da Max Verstappen in questa prima parte di stagione non lascia troppe speranze alla concorrenza, anche se Lewis Hamilton non esclude a priori un’eventuale vittoria della Mercedes nel corso della seconda metà di campionato che si aprirà a fine agosto con l’appuntamento olandese di Zandvoort.

L’inglese infatti, discutendo del potenziale mostrato finora dalla Mercedes, ha sottolineato gli ottimi progressi della squadra della Stella che hanno prodotto un incremento di prestazioni della vettura ma al tempo stesso la scuderia di Milton Keynes risulta ancora troppo distante.

“Se quest’anno riusciremo a vincere una gara? Al momento non credo che possiamo competere con la Red Bull sul passo gara – ha dichiarato recentemente Hamilton – In Ungheria Verstappen era otto decimi più veloce di tutti su un singolo giro. Ma mai dire mai. Ad inizio stagione non siamo partiti dalla posizione che volevamo, ma abbiamo fatto molti progressi”.

Hamilton ha poi aggiunto: “Sono stati progressi molto importanti e speriamo che ce ne siano molti di più nella seconda parte di campionato. Il mio obiettivo è portare la squadra al secondo posto nel Mondiale costruttori”.