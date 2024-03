Formula 1 | Delusione in casa Mercedes: la W15 va migliorata per le prossime gare

In casa Mercedes la delusione regna sovrana dopo le brutte prestazioni nelle qualifiche di ieri. Russell e Hamilton si sono classificati in settima e ottava posizione, e per questo motivo partiranno entrambi dalla quarta fila nel Gran Premio dell’Arabia Saudita di oggi (start ore 18 in Italia). Toto Wolff si è detto molto infastidito per come siano andate le cose in qualifica, la vettura sembra essere veloce ma ha un range di funzionamento piuttosto ridotto, e per questo i piloti faticano a farla andare bene.

Mercedes, Melbourne e Suzuka saranno decisive?

“E’ deludente essere in settima e ottava posizione – ha dichiarato Andrew Shovlin, capo dell’ingegneria di pista della Mercedes. Il distacco dalla pole position è elevato, ma dobbiamo trovare una soluzione utile per la gara: la nostra prestazione nelle curve ad alta velocità non è stata buona, siamo riusciti a migliorare durante la scorsa notte, ma bisogna fare uno step in più in vista di Melbourne e Suzuka. Non sappiamo quale sarà il ritmo in gara: Verstappen sembra lontano dal gruppo, ma dietro di lui la situazione è molto serrata tante vetture non hanno fatto dei run sufficientemente lunghi giovedì per avere una lettura chiara. Questa gara presenta molti incidenti solitamente, quindi possono esserci delle opportunità. Cercheremo di trarne vantaggio, ma le qualifiche sono andate male”.