Mercedes | Wolff infastidito: “La macchina è veloce ma i piloti sono in difficoltà”

Non si dà pace Toto Wolff dopo le qualifiche di Jeddah. Russell e Hamilton partiranno dalla quarta fila, l’uno davanti all’altro, eppure il team principal della Mercedes è convinto di come la W15 sia veloce, ma i piloti evidentemente stanno facendo tanta fatica a farla andare veloce come dovrebbe. I due inglesi, tra problemi al posteriore e di feeling, non riescono a performare specialmente nel giro secco. L’opportunità dovrebbe arrivare in gara, ma anche qui è tutto un interrogativo, viste anche le difficoltà avute in Bahrain sette giorni fa.

Wolff: “Lotteremo con Ferrari e McLaren”

“Qualifiche davvero fastidiose – ha detto Toto. Abbiamo una macchina veloce, ma è sul filo del rasoio e i piloti faticano a portare al termine un giro pulito: George era sulla buona strada, poteva lottare per la seconda fila ma ha perso il posteriore della vettura, mentre Lewis non ha mai avuto il feedback che desiderava, e questo vuol dire che non poteva andare più veloce. Il ritmo sarà molto serrato tra noi, le Ferrari e le McLaren: il nostro obiettivo è quello di essere davanti a loro in gara, ma sappiamo che qui sorpassare non sarà facile. La settimana scorsa pensavamo di avere una buona vettura in assetto da corsa, ma non siamo riusciti a dimostrarlo. Speriamo di fare meglio a Jeddah, faremo di tutto”.