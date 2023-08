Formula 1 | In arrivo la regola anti Red Bull?

DRS Red Bull – Potrebbe esserci una svolta regolamentare nel prossimo futuro della Formula 1. Stando alla nota testata tedesca Auto Motor und Sport (AMuS), il Circus e la FIA starebbero valutando il divieto di utilizzo del DRS, ossia dell’ala mobile in qualifica. Questo strumento, introdotto nel 2011 per favorire i sorpassi in gara, viene usato anche per aumentare la velocità in rettilineo nel giro secco del sabato, scaricando aerodinamicamente la vettura in zone già stabilite, anche se in un primo momento, quando venne introdotto, proprio nelle qualifiche era possibile utilizzarlo quando il pilota lo desiderava.

Tutto questo potrebbe sfavorire la Red Bull: la RB19, vettura stratosferica e obiettivamente irraggiungibile, al momento, per tutti, è quella che più trae vantaggio dall’utilizzo dell’ala mobile posteriore, guadagnando tantissimo sul dritto una volta che viene azionata. Per questo motivo dunque si potrebbe arrivare a una soluzione che limiterebbe la squadra di Milton Keynes quantomeno nella lotta per la pole position, ma si tratterebbe di una “penalità” inefficace la domenica, visto che sia Verstappen che Perez hanno dimostrato, a più riprese, di superare gli avversari con estrema facilità e arrivare a vittorie e podi senza troppi problemi pur partendo dalle retrovie.

Presumibilmente la Formula 1, e intendiamo anche i team, dovrebbero cercare dei metodi alternativi per fermare il dominio Red Bull. Le squadre intanto devono lavorare senza sosta per colmare il gap, e i vertici del giocattolo, forse, avrebbero da mettere le mani sulle proprie coscienze per un regolamento tecnico nuovo, e che dopo quasi due anni non ha portato i frutti sperati, visto che un dominio del genere potrebbe addirittura superare quello Mercedes del 2014.