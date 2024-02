F1 | Tira una brutta aria in casa Alpine: la nuova A524 sembra molto lenta

La stagione non è nemmeno iniziata, ma già ci sono dei malumori piuttosto importanti in un team del paddock di Formula 1. Stiamo parlando dell’Alpine, squadra francese discendente della Renault e che aveva ben altri obiettivi lo scorso anno rispetto a un anonimo sesto posto nel mondiale costruttori. A metà della stagione 2023, diversi elementi di spicco sono andati via, come Otmar Szafnauer, team principal sostituito da Bruno Famin, e Alan Permane, da più di trent’anni a Enstone quando ancora la squadra si chiamava Benetton. L’obiettivo dell’ex capo del muretto britannico era quello di arrivare a giocarsi le posizioni più importanti nel giro di tre anni, ma a metà del secondo è stato fatto fuori dal programma Alpine, anche per aver gestito in maniera tutt’altro che positiva la questione piloti, con Alonso andato in Aston Martin senza preavviso, e Piastri fuggito in McLaren.

Alpine A524, vettura lenta: tecnici già in uscita?

I test del Bahrain sono ovviamente da prendere con le pinze per quanto concerne i tempi e le prestazioni, eppure Radio Paddock ci dice come la A524, la nuova monoposto di Ocon e Gasly sia incredibilmente lenta. Qualcuno afferma che possa essere anche la vettura più inefficiente dello schieramento, ma stando a quanto dichiarato dalla Haas nel pre-campionato, ci sembra difficile vedere qualcuno meno performante della scuderia americana. Eppure la tre giorni di Sakhir non ha soddisfatto per nulla i vertici del team transalpino, tant’è che sembra imminente l’addio di alcuni tecnici di alto rango per aver fallito una monoposto che sembra molto pesante, scarsa dal punto di vista aerodinamico e lenta in quasi tutte le condizioni. Una bella gatta da pelare in una Formula 1 che non permette un cambio repentino delle prestazioni, vedasi McLaren e Ferrari, che pur avendo presentato lo scorso anno una monoposto tutt’altro che competitiva, con il lavoro sono riuscite nel corso della stagione a migliorare i risultati. Quale destino per l’Alpine? Ai posteri l’ardua sentenza.