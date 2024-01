F1 | Mekies entusiasta dei nuovi innesti tecnici in casa Racing Bulls

F1 Racing Bulls Mekies – Tramite il sito ufficiale della team Visa Cash App RB, Laurent Mekies ha accolto con soddisfazione gli ingressi in squadra di Tim Goss, Alan Permane e Guillaume Cattelani, precisando come queste tre figure rafforzeranno un comparto della scuderia che nelle ultime tre stagioni, spesso, è andato parecchio in sofferenza. Mekies, ricordiamo, ha assunto il ruolo di Team Principal a Faenza, in sostituzione di Franz Tost, e avrà il compito di risollevare una squadra che nelle passate stagioni non è riuscita a mostrate tutto il proprio potenziale. Una condizione che Red Bull non può più permettersi, soprattutto dopo i tanti investimenti apportati.

Mekies accoglie i nuovi innesti in Racing Bulls

“Le nomine di Tim, Guillaume e Alan aggiungono al Team un’enorme quantità di esperienza vincente. Non ho dubbi che contribuiranno a portare la squadra al livello successivo in Formula 1. Abbiamo già un gruppo molto forte e di grande esperienza nel Team. L’ingresso a bordo di persone altamente qualificate come Tim, Guillaume e Alan aumenterà la nostra capacità e ci aiuterà a soddisfare i più alti standard tecnici del Visa Cash App RB F1 Team, sia in fabbrica che in pista”.

La nuova struttura a Faenza

Mekies, come appena scritto, assumerà la carica di Team Principal e risponderà del proprio lavoro a Peter Bayer, nuovo Amministratore Delegato. A Catalani verrà affidato il ruolo di Direttore Tecnico, mentre Goss e Permane si occuperanno rispettivamente delle cariche di Chief Technical Officer e di Direttore Sportivo.