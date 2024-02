F1 | Racing Bulls, l’affidabilità regala ai tecnici tanti dati da analizzare in vista del GP del Bahrain

F1 Racing Bulls – L’affidabilità mostrata dalla VCARB01 durante i test in Bahrain ha regalato ai tecnici della compagine faentina tanti dati da analizzare in vista del prossimo GP del Bahrain, primo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Secondo Alan Permane, Racing Director della Racing Bulls, la squadra è riuscita a svolgere senza intoppi l’intero programma di lavoro durante i test in Bahrain, aspetto che ha regalato a Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda un’idea chiara di quelle che sono le potenzialità della nuova vettura.

Permane e il lavoro di “sgrezzamento” della nuova Racing Bulls

“Sono stati tre giorni decisamente positivi per noi. La macchina è stata affidabile per tutta la settimana e abbiamo raccolto una grande quantità di dati. Abbiamo concentrato i nostri sforzi su test di qualità, prendendo tempo per apportare modifiche all’assetto e capire la vettura. Abbiamo combinato il tutto con alcuni long run e oggi abbiamo fatto una simulazione di gara completa con Daniel, che si è svolta senza problemi”.

L’obiettivo è ottimizzare il pacchetto in vista del GP del Bahrain

Archiviati i test, per la squadra arriverà adesso il momento di mettere insieme i pezzi in vista del primo week-end della stagione: “Ora utilizzeremo i prossimi giorni per analizzare i dati raccolti e trarne insegnamenti da utilizzare non solo per il weekend in Bahrain, ma anche per le prossime gare. Sono molto felice di essere qui e non vedo l’ora di iniziare questa stagione. Ho trovato un team analitico che utilizzerà ciò che abbiamo raccolto per far progredire la vettura e la squadra. Tutti in squadra sono entusiasti della prossima stagione, non vediamo l’ora di scoprire quale sarà l’’ordine di arrivo della prima gara”.