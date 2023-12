Mattia Binotto adesso è libero. L’ex Ferrari ha infatti terminato il periodo di gardering imposto dopo la rescissione con la Scuderia al termine della scorsa stagione, e dal 1° dicembre è libero di accasarsi con qualsiasi altra squadra. Nel corso dell’estate sono state tantissime le voci di un suo prossimo passaggio all’Alpine nel ruolo di team principal, anche perché il periodo tumultuoso all’interno della squadra francese ha rimpastato un po’ i ruoli, con Bruno Famin nominato capo del muretto ad interim fino al termine del 2023. In pieno agosto proprio oltralpe si dava per fatto il passaggio del tecnico, ma ad oggi tutto è congelato. Potrebbe, stando alle voci, interessarsi l’Audi per i prossimi anni, magari riformando l’accoppiata con Carlos Sainz, suo pupillo e voluto fortemente in Ferrari nel 2021. E’ sicuramente uno dei temi più caldi dell’inverno, e noi vi terremo aggiornati come sempre.



se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie

Seguici qui Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie