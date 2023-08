F1 | Alpine, Gasly: cambiamenti manageriali segno di evoluzione e non di ristrutturazione totale

Il Gran Premio d’Olanda, primo appuntamento della seconda metà stagione e tredicesimo totale di questo campionato, sarà il primo weekend per Bruno Famin come team principal ad interim dell’Alpine. A Spa infatti, gara che ha preceduto la pausa estiva, la scuderia francese ha annunciato importanti modifiche all’interno della squadra che hanno portato gli addii di Otmar Szafnauer, Alan Permane e l’ufficialità del passaggio di Pat Fry in Williams.

A Zandvoort, dove la Formula 1 scenderà in pista in questo weekend, a quasi un mese di distanza dalla gara del Belgio, Pierre Gasly ha discusso dei recenti cambiamenti che a detta del francese rientrano nell’ottica di uno sviluppo della squadra di Enstone.

“A Spa sono avvenute delle modifiche ai quadri manageriali, ma tutto questo riguarda una strada che porta ad una evoluzione e non ad una ristrutturazione totale – ha dichiarato Gasly durante la press conference del giovedì di Zandvoort – È arrivata gente con grande esperienza per compiere uno step successivo. Dopo il buon piazzamento nella Sprint abbiamo visto e sentito un’energia diversa nel box e questo ci motiva”.