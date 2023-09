F1 | Gasly valuta positivamente i cambiamenti manageriali in Alpine

L’Alpine è in fase di ristrutturazione. La squadra francese, prima della pausa estiva ha fatto piazza pulita in merito a delle figure chiave: Laurent Rossi, Otmar Szafnauer e Alan Permane, rispettivamente amministratore delegato, team principal e direttore sportivo sono stati rimossi dai rispettivi incarichi, e al momento è Bruno Famin ad aver preso, ad interim, il ruolo di capo del muretto in attesa, forse, di una figura che andrà a finire il gardering nelle prossime settimane (Binotto?).PierreGasly nel corso degli ultimi weekend di gara è stato interpellato in merito alla questione, e ha voluto trasmettere positività al team e agli appassionati.

“Un cambiamento può portarti in qualsiasi direzione – ha detto Gasly ai media. Ogni persona poi, può assorbirlo in maniera positiva o negativa. E’ stato fuori dal mio controllo, e nella pausa estiva ho cercato di valutare lo stato d’animo all’interno della squadra e cercare di capire dal punto di vista dei meccanici e degli ingegneri come è stato recepito il cambiamento. Ad essere onesti è stato positivo e ci sono state anche delle promozioni all’interno del team, come Rob Cherry da capo meccanico a team manager. Tutto questo è stato visto come una buona opportunità. Non voglio dare delle conclusioni affrettate, ci vuole tempo, ma devo dire che l’umore nella squadra è decisamente alto”.