E’ ottimista Charles Leclerc, arrivato in Bahrain con i migliori auspici possibili dopo i test della scorsa settimana, i quali hanno consegnato al monegasco una SF-24 facile da guidare e dalla quale si può costruire un’ottima base di partenza per il futuro. Certo, la Red Bull appare ancora distante, ma quantomeno a Maranello è stato fatto un lavoro certosino per eliminare tutti quei difetti presenti sulla monoposto dello scorso anno, un vero e proprio incubo per piloti, tecnici e tifosi della Rossa.

Ferrari, Leclerc: “Nel 2023 i test più difficili della mia carriera”

“E’ difficile dire a che punto siamo in questo momento – ammette Leclerc. I test sono andati bene, il programma è stato completato e questo ci aiuterà a sviluppare a modo la monoposto, non ci sono state sorprese negative. Tutti i dati delle prove hanno contribuito a far sì che le aspettative provenienti dal simulatore fossero corrette. La mia sensazione però è che la Red Bull sia ancora molto avanti, ma noi abbiamo una buona base di partenza. Lo scorso anno, al contrario, era difficile, non sapevamo i punti deboli della monoposto e su cosa concentrarci. Il test del 2023 è stato il peggiore della mia carriera, mentre quest’anno sappiamo dove migliorare”.

“La SF-23 era molto sensibile al vento, quest’anno invece la situazione è migliorata: è stato fatto un gran passo avanti, ci abbiamo lavorato tanto sin dal primo giorno al simulatore, e ci sembrava una macchina facile da guidare, e qui sono arrivate le conferme che ci aspettavamo. Questo ci aiuterà nel passo gara, ma la competitività non si misura così. Bisogna lavorare tanto, venerdì vedremo, ma ho fiducia sul fatto che questo sia un passo avanti anche nella gestione gomme”.