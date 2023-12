Formula 1 | Briatore loda il lavoro del binomio Red Bull-Verstappen

Formula 1 Red Bull Briatore – Alla cerimonia di consegna dei Caschi d’Oro, Flavio Briatore ha lodato il lavoro del binomio composto da Max Verstappen e la Red Bull, precisando come la combinazione tra squadra e pilota abbia regalato agli appassionati una stagione già decisa alla prima gara.

Grazie al superbo lavoro condotto dallo staff di Adrian Newey, la RB19 ha mostrato un passo decisamente superiore rispetto a tutta la concorrenza, lasciando ben poco spazio di manovra agli avversari. Un equilibrio netto che potrebbe confermarsi anche nel 2024, soprattutto se Ferrari, McLaren, Mercedes e Aston Martin non riusciranno a condurre uno sviluppo ampio e concreto dei propri pacchetti.

Briatore e le parole sul dominio della Red Bull

“La Red Bull ha meritato i risultati ottenuti nel 2023. Il team è molto forte e Verstappen non ha sbagliato nulla. Il pilota è straordinario e la combinazione con la vettura ha creato un binomio di fatto infallibile. Perez ha la stessa monoposto e la differenza è abbastanza evidente e marcata. Questa situazione purtroppo ammazza il campionato, ma alla fine fa parte del gioco. Spero che il prossimo anno ci sia maggiore agonismo. La gente ha bisogno di vedere una battaglia per il titolo, non un dominio così forte. Un’altra stagione del genere non sarebbe carina”.

L’annata straordinaria di Verstappen

Nel 2023, ricordiamo, Red Bull è riuscita a conquistare 21 vittorie su 22 appuntamenti, mostrando inoltre un passo inavvicinabile per tutti. Verstappen, nella fattispecie, ha completato più di 1000 giri al comando e si è garantito un totale di 19 primati, molti dei quali conquistati dall’estate in avanti (l’olandese, da Miami ad Abu Dhabi, ha lasciato per strada solo il gradino più alto del podio a Singapore). Un’annata da mille e una notte che quasi certamente passerà alla storia come la più dominante messa in mostra da una singola scuderia.