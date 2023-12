L’Aston Martin ha annunciato il rinnovo ci contratto con Aramco. Dal 1° gennaio 2024, il team con sede a Silverstone sarà rinominato come Aston Martin Aramco Formula One Team. Dal 2026, si legge nella nota del team, Aramco intende avere la migliore tecnologia della categoria fornendo carburanti e lubrificanti avanzati alla squadra, insieme alla nuova partnership con Honda. Insieme, le due aziende lavoreranno su iniziative congiunte di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) per ispirare i giovani tecnici, ingegneri e piloti del futuro.

“Siamo contenti di diventare partner esclusivi del team Aston Martin – ha dichiarato Nabeel A. Al-Jamà, vicepresidente esecutivo delle risorse umane e dei servizi aziendali di Aramco. Da quando collaboriamo col team dal 2022, abbiamo visto dei passi in avanti significativi e ci siamo divertiti, celebrando alcuni momenti molto speciali, in primis gli otto podi di questa stagione. Il futuro per l’Aston Martin è luminoso, e la notizia di oggi riafferma il nostro impegno a lungo termine nei confronti di Aston Martin, dove l’esperienza e la tecnologia di Aramco possono contribuire alle prestazioni avanzate delle vetture, in particolare con il nostro sviluppo di carburanti e lubrificanti avanzati”.

“Siamo molto orgogliosi di continuare e rafforzare la nostra partnership di successo con Aramco – ha detto Lawrence Stroll, presidente dell’Aston Martin. Godiamo già di un’importante relazione strategica, e il loro supporto come partner principale per i prossimi cinque anni è una chiara dimostrazione della nostra ambizione. Dal 2022 hanno svolto un ruolo chiave nel viaggio della nostra squadra in Formula 1, e il loro contributo diventerà sempre più significativo negli anni a venire. Stiamo lavorando insieme su diverse iniziative chiave, incluso lo sviluppo di carburanti avanzati per il 2026, quando inizierà la nostra partnership con i propulsori ufficiali Honda. L’esperienza e i prodotti di Aramco daranno un contributo reale alle nostre prestazioni in pista e aggiungeranno un valore significativo in molte altre aree della nostra organizzazione, in particolare nel nostro nuovo AMR Technology Campus”.