Formula 1 | Stella commenta l’anno di crescita appena concluso dalla McLaren [VIDEO]

Formula 1 McLaren Stella – Intervistato da Mara Sangiorgio durate la cerimonia di consegna dei Caschi d’Oro, a Roma, Andrea Stella ha commentato la crescita mostrata dalla McLaren durante l’ultimo mondiale 2023 di Formula 1, precisando come la McLaren abbia cerato di lavorare giorno per giorno non solo sulla MCL60, ma anche sulla vettura 2024, la quale sfrutterà lo slancio positivo mostrato dal pacchetto dall’estate in avanti.

McLaren, ricordiamo, grazie alle novità tecniche introdotte al Red Bull Ring è riuscita a guadagnare numerose posizioni sulla griglia di partenza, ponendo spesso e volentieri ad un livello superiore rispetto a Ferrari, Mercedes e Aston Martin. Una crescita importante, evidenziata da Lando Norris e Oscar Piastri nonostante i paletti imposti dal budget cap, che il Team Principal intende confermare anche nel 2024.