Formula 1 | Bottas spinge l’Alfa Romeo verso il settimo posto nel mondiale Costruttori

Formula 1 GP Messico Alfa Romeo – Nonostante le prestazioni altalenanti dell’ultimo periodo, Valtteri Bottas non ha rinunciato al settimo posto nel mondiale Costruttori. Il finlandese del Biscione, sfruttando anche le caratteristiche uniche del week-end a Città del Messico, intende massimizzare il potenziale della vettura, così da regalare alla squadra punti importanti che muoverebbero in positivo una classifica fin qui deficitaria. Da notare che l’ex Mercedes cederà il volante a Theo Purchaire nei primi 60 minuti di lavoro in programma domani.

“Austin è stata una gara difficile da affrontare, soprattutto per i risultati post-gara che hanno finito per assegnare punti ai nostri avversari e la possibilità di avanzare leggermente in classifica”, ha affermato il finlandese del Biscione. “Le nostre speranze, però, non sono perse: nonostante la mancanza di ritmo, la nostra vettura si sentiva bene e già l’anno scorso avevamo visto come il Messico si adattasse meglio alla pista. Abbiamo ancora quattro gare per ottenere più punti; i margini, come sempre, sono minimi e solo un paio di centesimi di secondo possono fare la differenza tra la Q2 e la Q3: se faremo bene il nostro lavoro, saremo in grado di migliorare ulteriormente le nostre posizioni in griglia e di farci strada tra gli avversari domenica”.

Queste invece le valutazioni di Zhou: “Il weekend di Austin è stato senza dubbio deludente, perché ci aspettavamo di continuare a massimizzare il potenziale del nostro recente pacchetto di aggiornamenti, ma non ci siamo riusciti. Il team ha lavorato molto in questi giorni per capire dove abbiamo sbagliato e siamo fiduciosi di poter costruire qualcosa di meglio questo fine settimana. Credo che abbiamo il potenziale per fare bene e rimetterci rapidamente in piedi. L’anno scorso mi è piaciuto il Messico: i tifosi sono decisamente appassionati e sanno come organizzare una fiesta. Non vedo l’ora di tornare questo fine settimana. Torniamo al formato standard del weekend di gara, con tre sessioni di prove che ci permetteranno di studiare la pista e di arrivare preparati quando sarà necessario. Facendo il nostro dovere, sono sicuro che riusciremo a tornare nei punti”.