F1 | Bearman pronto al debutto con la Haas nel week-end di Città del Messico

F1 GP Messico Haas Bearman – Tutto pronto per debutto di Oliver Bearman con la Haas nelle prime libere del Gran Premio del Messico, 19° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo il test condotto a Fiorano con la Rossa del 2021, il talento inglese avrà la possibilità di debuttare nel Circus con i piloti della scuderia statunitense. Un’opportunità importante, arrivata in uno dei fine settimana più impegnativi della stagione a causa dell’altitudine, che il britannico proverà a sfruttare per familiarizzare con la squadra e i sistemi delle vetture di nuova generazione.

“Mi sono preparato parecchio per questo debutto in Messico”, ha affermato l’inglese. “Mi sono allenato in palestra per migliorare la parte superiore del mio corpo, dato che il passo in avanti tra Formula 2 e Formula 1 è importante, soprattutto per il collo. In Messico ci sono parecchie frenate brusche. Ho dato inoltre uno sguardo alle precedenti FP1 per capire il tipo di evoluzione mostrato dalla pista e al simulatore ho provato a trovare la giusta confidenza con il tracciato e la vettura. Il test di Fiorano è stato bello e mi è servito come adattamento alla Formula 1. Fortunatamente guidare una F1 a Città del Messico non sarà uno shock”.

“Essere il pilota britannico più giovane a debuttare in un week-end di gara sarà davvero emozionante”, ha proseguito. “E’ bello realizzare il mio sogno, ovvero quello di guidare in Formula 1. Sono cresciuto cercando di raggiungere questo obiettivo e adesso sono ad un passo dal farlo. Sarà spaventoso, visto che condividerò la pista con gente del calibro di Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Sono emozionato, ovviamente, ma non appena salirò in vettura penso che mi lascerò tutto questo alle spalle. Voglio focalizzarmi sul lavoro da portare avanti con la squadra”.

