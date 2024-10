Formula 1 | Ben Sulayem rassicura: “Nessuna rottura tra FIA e FOM, i rapporti sono migliorati”

Formula 1 Ben Sulayem – Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha voluto chiarire che il rapporto tra la Federazione Internazionale dell’Automobile e la Formula 1 Management (FOM) è molto più solido rispetto al passato. Da quando è entrato in carica nel 2021 ci sono stati dei conflitti più o meno marcati, ma Ben Sulayem ha sottolineato come quest’anno la situazione sia notevolmente migliorata, con una collaborazione più stabile e costruttiva. Durante un’intervista a motorsport.com, il presidente ha spiegato che ora c’è una maggiore comprensione del ruolo della FIA da parte del FOM. “In passato c’erano delle incomprensioni, ma onestamente non so cosa fosse andato storto. Negli ultimi due anni e mezzo, non riesco a vedere cosa io abbia fatto di sbagliato”.

Ben Sulayem difende il suo lavoro alla FIA…

Ben Sulayem ha poi toccato un tema importante, ovvero la necessità di fornire alla FIA migliori risorse. “Se voglio ottenere di più per la FIA, come dovrei fare? Pagare io? Non prendo neanche un centesimo dalla Federazione, quindi non vedo il problema se chiedo strumenti migliori per migliorare lo sport,” ha spiegato, ribadendo la sua visione per un futuro più solido e strutturato. In risposta alle voci di un possibile “divorzio” tra FIA e FOM è invece arrivata una secca e ferrea smentita: “Tutte queste storie sul divorzio… per favore, possiamo essere più maturi? Non accadrà”.

… e il rapporto con Liberty Media

Da segnalare che nel corso dell’intervista, il Presidente ha ricordato che, pur avendo affidato i diritti commerciali della Formula 1 al FOM, la FIA è ancora la proprietaria dello sport, aspetto che le consente di avere una voce in capitolo sul presente e sul futuro, sia sul piano economico che su quello regolamentare: “Noi possediamo la Formula 1. Abbiamo semplicemente affittato i diritti, ma c’è un rispetto reciproco che entrambi comprendiamo”. Infine, ha espresso soddisfazione per la collaborazione che si è instaurata con Greg Maffei e Stefano Domenicali, due figure chiave del FOM. “Abbiamo migliorato molto la nostra comunicazione e ora organizziamo anche riunioni strategiche congiunte, qualcosa che non avevamo mai fatto prima. Questo ha sicuramente rafforzato il nostro rapporto e migliorato lo sport”.