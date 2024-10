Formula 1 | Jordan e la scelta di Newey: “Ha firmato con Aston Martin per svariati motivi”

Formula 1 Jordan Newey – Eddie Jordan ha finalmente raccontato le motivazioni principali che hanno spinto Adrian Newey a entrare nel team Aston Martin a partire dal 2025. L’Ingegnere britannico, ex responsabile del dipartimento tecnico della Red Bull, ha scelto la scuderia con base a Silverstone principalmente per le sue prospettive future, preferendola alle offerte di Ferrari, Alpine e Williams.

Uno dei fattori decisivi per la scelta di Newey, proprio in tal senso, è stato l’accordo con Honda, già partner di Red Bull e futuro fornitore di Aston Martin dal 2026. L’irlandese, manager e grande amico personale di Newey, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione, affermando che “avere un partner strategico come Honda sarà fondamentale per Adrian”. Un altro elemento chiave nella decisione è stata la presenza di Andy Cowell, ex responsabile dei motori Mercedes e ora CEO del marchio inglese. Definito un “genio”, Cowell ha giocato un ruolo centrale nella scelta del classe ’58, grazie ai suoi precedenti successi con il marchio della Stella.

Jordan e la nuova vita di Newey in Aston Martin

EJ ha anche elogiato l’approccio estremamente professionale adottato dalla scuderia nelle trattative, definendo il processo “clinico” e molto ben strutturato. Lawrence Stroll, proprietario del team, ha svolto un ruolo decisivo nel convincere il nativo di Stratford-upon-Avon, grazie alla sua passione e al forte impegno nel progetto. Aspetti che fin dal primo momento hanno spinto il guru dell’aerodinamica a valutare con attenzione la proposta del manager canadese, la quale è ben strutturata sia sul piano tecnico che su quello economico.

Inoltre, un altro elemento che ha reso l’accordo particolarmente allettante è stato il nuovo stabilimento di Aston Martin, insieme al coinvolgimento diretto come azionista. Jordan ha spiegato che la posizione di rilievo che Newey ricoprirà nel team rappresenta una mossa innovativa e strategica per il futuro della scuderia. “Il suo valore come imprenditore avrà implicazioni enormi e positive”, ha concluso, evidenziando come la sua presenza potrebbe segnare un punto di svolta per la compagine che attualmente occupa il quinto posto nel mondiale Costuttori di quest’anno.