F1 | Williams, Colapinto sicuro dei propri mezzi: “Mi aspettavo di essere veloce”

Franco Colapinto è senza ombra di dubbio una delle note positive di questo finale di stagione 2024 di Formula 1. Il giovane pilota della Williams, che ha riportato in griglia i colori dell’Argentina, è stato chiamato dalla squadra di Grove a sostituire Logan Sargeant appiedato dopo il Gran Premio d’Olanda a causa degli scarsi risultati.

Colapinto, che ha debuttato nel weekend di Monza, sta ben figurando al fianco di un pilota esperto come Alexander Albon ed ha attirato in positivo l’attenzione mediatica sulla sua persona. L’argentino, in tre gare finora disputate, ha ottenuto 4 punti grazie all’ottavo posto colto nell’appuntamento di Baku.

A fine anno però Colapinto dovrà riaccomodarsi in “panchina”, con il volante della sua Williams che sarà ceduto a Carlos Sainz prossimo a terminare l’esperienza in Ferrari. Lo spagnolo rappresenta un autentico colpo di mercato per la scuderia inglese che avrà la possibilità di affidarsi ad un tandem di talento ed esperienza come Sainz e Albon per continuare a progredire.

“So cosa posso fare e mi aspettavo di essere veloce – ha dichiarato Colapinto, intervistato da Autosport – Anche se non avevo molta esperienza con la macchina, era questa l’idea del team e il motivo per cui mi hanno messo in macchina. Sono felice di aiutare la squadra”.

L’argentino, continuando il proprio discorso, ha detto: “Penso che stiamo facendo un buon lavoro insieme come squadra. È difficile. Ci sono molte cose che si possono fare in macchina con gli strumenti a disposizione e tante cose possono essere cambiate. Ma sto imparando e mi sto abituando sempre di più alla macchina, a come estrarre le massime prestazioni dalla vettura, e sta andando bene”.