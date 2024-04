F1 | Aston Martin, Stroll fuori dal Q3 per sessantanove millesimi

Shanghai – Comincia e finisce nelle retrovie la Sprint Race di Lance Stroll. Il canadese riesce a recuperare una sola posizione nella mini gara da 100km, non riuscendo a trovare la velocità sperata nella sua AMR24. In qualifica, mentre il compagno di squadra Alonso vola verso la top 3, Stroll ha ancora grosse difficoltà e non riesce a passare il taglio per il Q3 per soli sessantanove millesimi. La squadra, al termine delle qualifiche, ha però presentato un reclamo alla Direzione Gara: secondo l’Aston Martin, la Ferrari di Sainz avrebbe violato il punto 39.6 del regolamento. Se il reclamo venisse accolto, Stroll potrebbe rientrare tra i primi dieci.

“La Sprint di stamattina è stata difficile: faticavamo col passo e non sono riuscito a recuperare posizione. Nonostante alcune modifiche al set-up prima della qualifica, la vettura è ancora lontana da come la vorrei ed è frustrante mancare il Q3 per così poco. Faremo del nostro meglio per lottare per i punti domani”.