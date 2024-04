F1 | Aston Martin presenta reclamo: c’è di mezzo la Ferrari di Sainz?

Shanghai – L’Aston Martin ha appena presentato un ricorso alla Direzione Gara, protestando contro il risultato delle Qualifiche del Gran Premio della Cina. In particolare il team di Mike Krack si appella al punto 39.6 del regolamento.

L’articolo recita testualmente: “Ogni pilota la cui auto si ferma sul circuito durante la sessione di prove di qualifica o la sprint shootout non sarà ammesso a prendere parte a qualsiasi ulteriore parte della sessione”.

La protesta è chiaramente diretta a Carlos Sainz: il pilota spagnolo è finito in un testacoda nel Q2 in uscita dell’ultima curva, finendo per toccare e danneggiare le barriere. Alla bandiera rossa la Ferrari era ancora piantata nell’erba, ma Sainz è ripartito e ha ripreso la sua qualifica, terminando il Q3 in settima posizione. La protesta dell’Aston Martin, se accolta, riporterebbe Lance Stroll tra i primi dieci: il canadese è infatti undicesimo ed è rimasto escluso, nel Q2, per soli sessantanove millesimi.

AGGIORNAMENTO: La Ferrari è stata convocata dagli steward alle 18, ora locale.