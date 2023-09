Formula 1 | Aston Martin, qualifica al di sotto delle aspettative per Alonso e Stroll a Suzuka

Formula 1 GP Giappone Aston Martin – Tanto lavoro da fare in casa Aston Martin in vista del prossimo Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Nonostante le aspettative della vigilia, Fernando Alonso e Lance Stroll non sono riusciti a trovare il giusto ritmo con la AMR23 a Suzuka, faticando non solo nelle libere di ieri, ma anche e soprattutto nelle qualifiche di questa mattina, concluse con la 10° e 17° posizione. Una condizione che costringerà entrambi i piloti ad una gara di rimonta.

“Oggi è stato abbastanza difficile trovare il nostro ritmo”, ha affermato l’iberico dell’Aston Martin. “Ho tirato fuori il massimo dai miei giri e tutto sommato posso ritenermi soddisfatto della Q3. In generale, soprattutto di pista in pista, i livelli in gioco continuano a cambiare. Sapevamo che Suzuka sarebbe stata una sfida e così è stato. Sarà una gara interessante, ma siamo consapevoli che possiamo segnare dei buoni punti. Di solito alla domenica miglioriamo grazie al passo e speriamo di confermare questo trend anche domani”.

Qui invece le impressioni di Stroll: “Semplicemente non avevamo il ritmo necessario per inseguire un risultato migliore. E’ stata una sessione difficile dove la situazione, nel complesso, non si è rivelata in linea a quelle che erano le nostro aspettative. Inoltre ho perso un paio di decimi in uscita dall’ultima curva, nel mio ultimo tentativo in Q1, che non mi hanno permesso di ottenere una posizione migliore in griglia. Ad ogni modo possiamo ancora recuperare e condurre una buona gara”.