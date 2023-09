Formula 1 | Red Bull, Perez delude nelle qualifiche di Suzuka

Formula 1 GP Giappone Red Bull – Sabato da dimenticare per Sergio Perez a Suzuka, teatro del prossimo Gran Premio del Giappone di Formula 1. Nonostante l’ampio dominio messo in mostra dalla RB19 sul tracciato nipponico, il messicano non è riuscito a trovare il giusto bilanciamento tra le libere di qualifiche e le sessioni di quest’oggi, aspetto che l’ha portato a faticare nel confronto non solo il compagno di scuderia, autore di una pole straordinaria, ma anche delle McLaren. Una condizione che lo farà scattare dalla quinta piazza e che lo costringerà alla rimonta in un circuito non semplice per i sorpassi.

“Non è stato un sabato così semplice come ci aspettavamo”, ha affermato il messicano della Red Bull. “Ho avuto una qualifica frammentata e per tutto il week-end ho fatto parecchia fatica con il bilanciamento. Inoltre, perdere il secondo set di gomme soft in Q2 non ci ha permesso di avere due tentativi puliti in Q3. Purtroppo è stata una scelta forzata perchè nella seconda manche credevamo di non avere il margine per ottenere il passaggio. Non è andata bene, ma credo che domani possiamo concludere una buona gara. McLaren ha un ottimo ritmo e crediamo che la battaglia con loro sarà entusiasmante. Spero di tornare a casa con tanti punti e con una doppietta per la squadra”.

