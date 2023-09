F1 | Russell conferma le difficoltà Mercedes in Giappone

A completare la giornata non proprio idilliaca della Mercedes ci ha pensato George Russell, ottavo in qualifica alle spalle proprio di Hamilton. I due britannici non hanno potuto fare di più, con la W14 in evidentissima difficoltà a Suzuka. Le caratteristiche del tracciato nipponico cozzano e non poco con quelle delle Frecce Nere, vetture che non riescono a tenere testa non solo alla Red Bull, ma anche a Ferrari e McLaren quantomeno qui in Giappone. Sul passo gara solitamente c’è un miglioramento, ma in questo caso l’ottimismo non sembra essere di casa nel box del team di Brackley.

“Quella di oggi è una giusta rappresentazione delle nostre difficoltà su circuiti con queste caratteristiche – ha ammesso Russell. Ci sono tantissime curve ad alta e bassa velocità, e la nostra vettura non è proprio al top in tal senso, quindi abbiamo faticato più del solito, in particolare nel primo settore. A Singapore si è visto che se riusciamo a trovare il punto giusto della vettura su piste ad alto carico, allora possiamo lottare per le prime posizioni, ma non è questo il caso purtroppo. Mi aspetto una gara impegnativa domani: il nostro ritmo sarà probabilmente simile a quanto visto sul giro secco, anche se i divari dovrebbero ridursi un po’, ma niente di eccezionale. Ci sono diverse possibilità strategiche avendo due gomme dure nuove a nostra disposizione, mentre McLaren e Ferrari potrebbero non avere la stessa libertà, mi aspetto che questo possa darci un piccolo vantaggio”.