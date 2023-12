Dopo un 2023 più che positivo, quantomeno a inizio stagione, Alonso e l’Aston Martin sono prontissimi a iniziare il secondo anno insieme, con un occhio sempre a un possibile rinnovo, visto che il campione spagnolo sarà in scadenza tra dodici mesi. Con otto podi conquistati e tanta competitività mostrata nella prima parte, la squadra di Silverstone si è un po’ persa con gli aggiornamenti, ma ha a disposizione un’ottima base di partenza per la AMR24, la vettura che dovrebbe permettere anche da Fernando di essere ancora più vicino alla conquista di quella vittoria in Formula 1 che manca ormai da undici anni, e lui stesso è molto fiducioso in vista del prossimo mondiale.

“Nel 2024 tutto sarà più semplice – ha ammesso Alonso. Possiamo concentrarci maggiormente sulle prestazioni e sulla preparazione per le prime due gare sin dal primo giorno. C’è una base molto solida dalla quale partire, e quando arriveremo in pista, il lavoro sarà di ottimizzazioni rispetto a quello che siamo riusciti a fare quest’anno. La macchina del 2022 non era buona come riferimento, e in molti weekend siamo partiti da zero, ma nel 2024 tutto dovrebbe essere più semplice in termini di preparazione e possiamo concentrarci maggiormente sui dettagli. Essere al mio secondo anno mi aiuterà: non ho bisogno di fare molte delle cose che invece ho dovuto affrontare all’inizio della stagione, non devo dare dei nomi ai volti, non devo adattare sedili, imparare la terminologia e tutte le altre sistemazioni utili quando arrivi in una nuova squadra”.