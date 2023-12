F1 | Domenicali: “Il budget cap accorcerà i cicli vincenti”

F1 Domenicali – I paletti imposti dal budget cap accorceranno i cicli vincenti e renderanno la griglia più equilibrata già a partire dal prossimo futuro, parola di Stefano Domenicali. Intervistato da Rai Radio 1, l’attuale Presidente e Amministratore Delegato di Formula One Group ha promosso il lavoro portato avanti da FIA e Liberty Media negli ultimi tre anni, precisando come il tetto spese – varato nel 2020 con la crisi provocata dal Covid19 e modellato nel corso delle ultime stagioni – incrementerà lo spettacolo in pista – in barba a quanto accaduto negli ultimi anni – e renderà la griglia più equilibrata.

Domenicali, la sua fiducia sul sistema del budget cap

“Max ha praticamente vinto il titolo Costruttori da solo, ma la squadra ha mostrato una grande organizzazione per tutta la stagione. Non è una casualità che i cicli vincenti siano legato ad un binomio composto da uomini e tecnologia. Ognuno offre il proprio contributo per il raggiungimento dell’obiettivo. Non ho dubbi che il budget cap accorcerà questi cicli. Ad Abu Dhabi, per esempio, avevamo 20 vetture in meno di un secondo. Il contesto operativo oggi dovrebbe permetterci di ridurre significativamente questi cicli”.

Mercedes-Red Bull: un decennio di dominio

Da due anni a questa parte, ricordiamo, Red Bull domina la scena in lungo in largo. Una finestra di ampi successi, caratterizzati da Max Verstappen, che ha seguito quella formata dalla Mercedes con Lewis Hamilton dal 2014 fino al 2020. Qualcosa che secondo Domenicali non dovrebbe più verificarsi con l’entrata a pieno egime del budget cap (i top team, attualmente, stanno sfruttando il vantaggio tecnico e di performance acquisito nelle scorse stagioni).