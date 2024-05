McLaren | Piastri quarto a Imola: “Le Ferrari mi hanno bloccato nella prima parte di gara”

La giornata positiva della McLaren si è conclusa con il quarto posto di Piastri. A Imola, il pilota australiano ha cercato subito di far fuori le Ferrari di Leclerc e Sainz in partenza, così da prendere la zona podio che gli è stata tolta ieri dopo l’impeding su Magnussen. Non riuscendoci, ha comunque fatto un undercut sullo spagnolo nel momento del pit-stop. A questo punto però Charles era davvero irraggiungibile, ma il suo risultato ha contribuito comunque alla causa del team, con ben 30 punti complessivi presi nella gara in Emilia Romagna.

“Nel primo stint sono stato un po’ frenato dalle Ferrari – ha detto Piastri. E’ stato un peccato perché mi sarebbe piaciuto passarli e spingere di più, ma nella seconda metà del secondo stint Lando ha saputo gestire le gomme un po’ meglio rispetto a me. Ho cercato di fare undercut su Sainz e ho spinto tantissimo, cercando di tenere il ritmo di Charles ma lui ha fatto un’introduzione migliore delle gomme, mentre io sono stato un po’ più lento nel secondo stint”.