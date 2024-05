F1 | Aston Martin, Stroll: “Questa penalità è assurda”

Miami – Dieci secondi di penalità per Lance Stroll nella gara di Miami. Il canadese era già stato sfortunato col tempismo della Virtual Safety Car e della SC, avendo già effettuato il suo pit-stop al diciottesimo giro. Stroll scivola così sul fondo, ma riesce a risalire fino alla tredicesima posizione, non senza problemi: secondo la Direzione Gara la Aston Martin avrebbe tratto vantaggio superando la Williams uscendo dai track limits, senza ridare ad Albon la posizione. La penalità è pesante, ben dieci secondi: Stroll scivola così in diciassettesima posizione.

Stroll: “Riguarderemo le immagini, la penalità è assurda”

“Non è stata una gran gara. Siamo entrati ai box in anticipo e poco dopo è entrata la Safety Car, quindi gli altri ne hanno approfittato. Questo ha compromesso la mia strategia. A quel punto sono riuscito a fare un paio di sorpassi e al traguardo ero tredicesimo, ma poi sono stato penalizzato per il mio sorpasso su Albon. Riguarderemo le immagini, ma ad ora questa penalità è assurda. Lavoreremo sodo nelle prossime settimane per migliorare la vettura per Imola”.