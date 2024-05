F1 | Aston Martin, Alonso risale fino alla zona punti a Miami

Miami – Fernando Alonso conquista la nona posizione e ben due punti nel Gran Premio di Miami. Il weekend dello spagnolo non è stato facile: nella Sprint Race si trova coinvolto in un incidente con Lewis Hamilton, il compagno di squadra Stroll e Lando Norris, mentre in qualifica qualcosa sembra non funzionare sulla sua AMR24 e rimedia così solo la quindicesima posizione. In gara la fortuna sembra girare dalla sua parte: Fernando recupera tre posizioni al via, poi riesce ad entrare ai box durante il regime di Virtual Safety Car. Con la Safety, invece, riesce a chiudere il gap e diverte sul finale in una lotta con l’ex compagno di squadra Esteban Ocon, culminata col sorpasso al 48 giro.

Alonso: “Siamo stati fortunati con la Virtual Safety Car”

“Dopo un sabato difficile è bello chiudere il weekend conquistando dei punti. Siamo stati fortunati con la Virtual Safety Car e poi con la SC, che ha ricompattato il gruppo. Abbiamo sfruttato l’occasione per montare le medie. Abbiamo leggermente modificato la nostra strategia, che ci ha permesso di fare delle belle lotte. Mi sono goduto la gara e sembra che le performance siano state migliori in gara che in qualifica. Abbiamo del lavoro da fare per migliorarci. Sono felice per Lando Norris, la prima vittoria è sempre speciale”.