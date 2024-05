F1 | GP Imola, Alonso al centro medico dopo il botto alla Rivazza nelle libere

Durante la terza sessione di prove libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna, Fernando Alonso è stato autore di un incidente all’ingresso della seconda curva della Rivazza. Il pilota dell’Aston Martin ha perso il controllo della sua monoposto, andando a sbattere col posteriore contro le barriere. Dalle prime immagini, il campione spagnolo sembrava stare bene, ma è stato accompagnato al centro medico per accertamenti così da escludere qualsiasi tipo di problema. Stando alle ultime notizie comunque non dovrebbe essere nulla di preoccupante, e molto probabilmente vedremo Fernando in pista nelle qualifiche, sempre se i meccanici dell’Aston Martin riusciranno ad aggiustare in toto la AMR24 prima delle 16.



