Formula 1 | Norris premiato con il “Driver of the Day” ad Imola

Formula 1 Norris GP Imola – Lando Norris è stato premiato dagli appassionato con il titolo di “Driver of the Day” dell’ultimo Gran Premio di Imola, settimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Al termine di gara estremamente combattuta, i tifosi hanno scelto di premiare la perseveranza del portacolori della McLaren, il quale – ricordiamo – è riuscito a giocarsi al testa della corsa fino alla tornata conclusiva con Max Verstappen. Una prestazione maiuscola, arrivata grazie alla super crescita mostrata dalla McLaren nelle ultime settimane, che ha non solo ribadito quanto mostrato a Miami, ma regalato agli appassionati finalmente una Formula 1 incerta ed emozionante.

Norris, ricordiamo, si è piazzato alle spalle di Verstappen, mentre in terza posizione ha trovato posto Charles Leclerc. Quarto invece l’altro portacolori della scuderia di Woking, Oscar Piastri. Prossimo appuntamento con la Formula 1 tra sette giorni con il Gran Premio di Monaco.

He gave it everything, right until the end 👏@LandoNorris is your #F1DriverOfTheDay in Imola! #F1 #ImolaGP @salesforce pic.twitter.com/4qTn5hm5My

— Formula 1 (@F1) May 19, 2024