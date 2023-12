F1 | Domenicali e le similitudini tra Verstappen e Schumacher

F1 Domenicali Verstappen – Intervistato da Rai Radio 1, Stefano Domenicali ha parlato delle similitudini tra Michael Schumacher e Max Verstappen, precisando come entrambi – grazie al proprio talento unito alle capacità delle rispettive squadre – abbiano segnato delle vere e proprie ere in Formula 1.

Verstappen, come avvenuto con Schumacher subito dopo l’approdo in Ferrari, non ha mai lasciato nulla al caso e nonostante il dominio delle ultime due stagioni, grazie alle superbe RB18 ed RB19, brama ancora il successo e il trionfo. Una sete insaziabile, condivisa con Christian Horner ed Adrian Newey, che sta spingendo la Red Bull a lavorare sui pochi difetti emersi sul pacchetto 2023.

Domenicali, il suo punto di vista sul confronto Verstappen-Schumacher

“Il nostro sport è caratterizzato da cicli, legati da una combinazione formata da una vettura forte e da un pilota in grado di ottenere delle prestazioni straordinarie. Nonostante la giovane età, Verstappen è riuscito a mostrare una grande maturità nella gestione delle corse, oltre che una velocità sul giro secco di assoluto livello. Qualcosa che per certi versi mi ha ricordato Michael Schumacher, anche nell’approccio e nella forza di non voler lasciare niente a nessuno”.

L’annata straordinaria di Verstappen

Nel 2023, ricordiamo, Red Bull è riuscita a conquistare 21 vittorie su 22 appuntamenti, mostrando inoltre un passo inavvicinabile per tutti. Verstappen, nella fattispecie, ha completato più di 1000 giri al comando e si è garantito un totale di 19 primati, molti dei quali conquistati dall’estate in avanti (l’olandese, da Miami ad Abu Dhabi, ha lasciato per strada solo il gradino più alto del podio a Singapore). Un’annata da mille e una notte che quasi certamente passerà alla storia come la più dominante messa in mostra da una singola scuderia.