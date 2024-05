F1 | Aston Martin, qualifiche deludenti per Stroll

Imola – Qualifiche complicate per l’Aston Martin e Lance Stroll. Dopo l’esclusione di Fernando Alonso in Q1 – lo spagnolo non è riuscito a segnare il tempo a causa di un problema alla sua vettura – Stroll ha cercato di risollevare le sorti del sabato, ma non è riuscito ad andare oltre la tredicesima posizione.

Stroll: “Eravamo troppo lenti”

“Non è il risultato per cui speravamo, direi anzi che è deludente. Non avevamo la velocità necessaria, cosa ancor più evidente viste le performance dei nostri avversari. L’ultimo giro mi sembrava buono, ma non abbastanza per passare il taglio. Dovremo continuare a lavorare per la gara”.