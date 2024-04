F1 | Alpine respinge le voci di una imminente cessione della squadra

F1 Alpine – “Le voci e le storie che sono circolate sulla vendita della squadra sono false. Il team non è in vendita e tutto ciò è categorico”, poche parole ma che servono per descrivere la risposta della Alpine alle “chiacchiere” inglesi su una imminente cessione della compagine francese.

Nonostante l’avvio disastroso di questa stagione, a causa di una A524 che si sta rivelando debole sotto tutti gli aspetti (aerodinamico, meccanico e di affidabilità), il team transalpino continua a riporre massima fiducia negli uomini che stanno lavorando ed Enstone sotto la guida del Team Principal ad-interim Bruno Famin.

Alpine, no secco alle voci di una cessione

Un punto di vista chiaro, deciso, che di fatto respinge le voci che sono circolate con insistenza ieri mattina dall’Inghilterra, le quali parlavano di una squadra pronta a cambiare proprietà ma con l’obbligo, per il nuovo “proprietario”, di scendere in posta con le power unit Renault. Renault ha negato tutto ciò tramite un breve comunicato stampa ed ha ribadito il proprio impegno in Formula 1, tra l’altro a lungo termine.

Alpine, ricordiamo, porterà una serie di novità in pista nelle prossime settimane e la speranza comune tra management, tecnici e piloti e quella di garantirsi ben presto un pacchetto in grado non solo di gareggiare per la top dieci, ma anche per le posizioni di vertice della classifica.