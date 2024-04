Formula 1 | Alpine in Cina con diverse novità tecniche: l’analisi [VIDEO]

Formula 1 GP Cina Alpine – Durante la diretta della prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Matteo Bobbi ha analizzato le novità tecniche introdotte dalla Alpine sul circuito di Shanghai, precisando come la compagine francese abbia concentrato la propria attenzione sulla zona del fondo della A524.

Pierre Gasly ed Esteban Ocon, infatti, sono scesi in pista con una configurazione che sulla carta dovrebbe dare dei benefici soprattutto sul piano del carico, aspetto su cui la vettura è stata parecchio scadente in questo primo terzo di campionato. I riscontri, al momento, non sono stati totalmente positivi, ma è lecito aspettarsi degli ulteriori passi in avanti tra oggi e domani, ovvero quando la squadra comincerà a mettere insieme tutti i dati raccolti nelle prime libere di questa mattina.

Appuntamento alle 5.00 di domani mattina per la gara da 100 km sul circuito di Shanghai. Dopo la Sprint, ricordiamo, squadre e piloti avranno la possibilità di intervenire sul bilanciamento e sul set-up in vista della qualifica che si terrà domani pomeriggio.