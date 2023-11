Diretta F1 | Test Abu Dhabi 2023 LIVE (FOTO e VIDEO)

Diretta F1 Test Abu Dhabi – Motori accesi ad Abu Dhabi per l’ultima giornata di lavoro in pista prima del classico “rompete le righe” invernale.

Sul tracciato di Yas Marina, archiviato il week-end di gara conquistato da Max Verstappen davanti a Charles Leclerc e George Russell, squadre e piloti si concederanno alcune ore di attività utili non solo per il giovani, ma anche per ultimare la raccolta dati sulle gomme 2024. Un doppio impegno che servirà per gettare le basi in vista del prossimo anno. I test, ricordiamo, inizieranno alle sei dei mattino ora italiana e andranno avanti fino alle 15.00.

Tutti i team, ad eccezione della McLaren e della Haas (per il lavoro sulle gomme è stato scelto Pietro Fittipaldi), affideranno una vettura ad un pilota ufficiale, mentre l’altra verrà dirottata ad un giovane come richiesto dal regolamento. Sull’AlphaTauri debutterà Ayamu Iwasa, mentre su Aston Martin, Alpine, Ferrari e Mercedes vedremo volti conosciuti come Felipe Drugovich, Jack Doohan, Robert Shwartzman e Frederick Vesti. Sulla Haas e sulla McLaren, dopo le libere di venerdì, torneranno al volante Oliver Bearman e Pato O’Ward. Stessa cosa sulla Williams, anche se Zak O’Sullivan dividerà il volante con Franco Colapinto.

LE LINE-UP DEI TEST

Alfa Romeo: TBC – TBC

AlphaTauri: Daniel Ricciardo/Yuki Tsunoda – Ayumu Iwasa

Alpine: Esteban Ocon – Jack Doohan

Aston Martin: Fernando Alonso/Lance Stroll – Felipe Drugovich

Ferrari: Carlos Sainz/Charles Leclerc – Robert Shwartzman

Haas: Pietro Fittipaldi – Oliver Bearman

McLaren: TBC – Pato O’Ward

Mercedes: George Russell – Frederik Vesti

Red Bull: Sergio Perez – TBC

Williams: Alex Albon/Logan Sargeant – Franco Colapinto/Zak O’Sullivan

