Formula 1 | GP Cina, Alpine ad un passo dalla zona punti

L’Alpine non è stata mai così vicina alla zona punti in questa stagione come nel Gran Premio della Cina. Ieri, a Shanghai, Ocon e Gasly hanno chiuso in undicesima e tredicesima posizione, con il francese ex Mercedes a soli 2.3 secondi da Hulkenberg, ottimo decimo. La A524 del #31 è stata aggiornata con un pacchetto portato in anticipo rispetto a quanto previsto, e i miglioramenti sono stati comunque evidenti, vista la posizione finale. Per quanto riguarda Pierre, tutto sommato la prestazione non è stata malvagia, considerando la vettura ancora senza sviluppi (arriveranno a Miami, ndr) e la competitività generale della monoposto dimostrata in queste prime cinque gare.

“Come previsto, oggi è stata una gara frenetica con molta azione e battaglie ravvicinate, il che è stato davvero divertente – ha dichiarato Ocon dopo la gara di ieri. Nel complesso, abbiamo gestito bene la corsa e le gomme. La cosa positiva è che qui siamo stati più competitivi, ed eravamo vicini alla zona punti, mancandola di poco, nonostante sia stato il miglior risultato della stagione. Abbiamo fatto un piccolo passo avanti in termini di prestazioni in questo fine settimana e le nuove parti che il team ha portato in pista hanno funzionato come previsto. Grazie ai ragazzi della squadra per aver accelerato con gli aggiornamenti, ma dobbiamo continuare a migliorare per rimanere in lotta per la zona punti nelle prossime gare, a cominciare da Miami tra due settimane”.

“Dobbiamo essere incoraggiati dal risultato di Shanghai, considerando le prestazioni ottenute finora – ha detto Gasly. Lo svolgimento della gara è stato interessante, ma in alcune aree abbiamo perso del tempo. Sono comunque contento di aver recuperato alcune posizioni. Abbiamo imparato tante cose da questo weekend: c’è molto da analizzare e capire, ci concentreremo nei prossimi giorni già per la prossima gara di Miami, lì anche io avrò gli aggiornamenti e il nuovo pacchetto. Fino ad allora, la squadra continuerà a lavorare sodo per tornare nelle posizioni che più ci competono”.